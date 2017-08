17. Immeldorf Open Air 18. bis 20. August

Das Open Air der Kult-Kneipe in Mittelfranken verwöhnt seine Besucher mit einem handverlesenen Line Up (u.a. »Russian Kolbussian« am 18.8., »Puento Latino« und »Orange feat. Rainer von Vielen« am 19.8.) und vielen Spezial-Angeboten. So sind 11 Fränkische Gourmet-Biere im Ausschank zu probieren, es gibt Stände mit regionalen Spezialitäten, eine zweite Bühne und abends ein Lagerfeuer. Ab dem Bahnhof Wicklesgreuth (S4 und RE) wird ein Abhol-Service eingerichtet und von der Ausfahrt Lichtenau der Autobahn A6 sind es nur 500m zum kostenlosen Parken und Zeltplatz. Das Immeldorf Open Air bietet familiäre Atmosphäre mit Kinderbetreuung, Sonntags-Frühschoppen u. v. m. (Foto: Orange Vibes)

18.–20.8., Immeldorf, www.immeldorf.com