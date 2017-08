18. Internationales Gitarrenfest Hersbruck

Zum 18. Mal findet in Hersbruck das Festival rund um die Gitarre mit vielen Stars der Szene statt: Man darf sich auf ein vielseitiges Programm mit Musik von Klassik über Fingerstyle bis hin zu Jazz, Flamenco, Gypsy-Swing und Weltmusik freuen. Das Internationale Gitarrenfestival Hersbruck hat sich mittlerweile als eines der bedeutendsten Festivals seiner Art etabliert. Auch in diesem Jahr werden wieder einige der bekanntesten Gitarristen der verschiedensten Genres in Hersbruck gastieren, welche die vielen Facetten der Gitarre erleben lassen werden. Neben den Konzerten, die sich auf die ganze Stadt verteilen, finden die gesamte Woche über im Festivalzentrum Ausstellungen, Vorträge, Sessions, Masterclasses, Workshops und Einzelunterricht statt. Zudem wird im Rahmen des Festivals unter dem Titel „Hersbruck Musik Akademie (HMA)“ ein Weiterbildungsprogramm für Musiklehrer und interessierte Laien angeboten. (Foto: Pepe Romero)

12.–19.8., Hersbruck, www.gitarre-hersbruck.de