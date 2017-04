2. Konzert der Berliner Komponistengruppe »Atonale«

Schakalkopf & Metamorphose

In der Konzert-Reihe »DeutschlandWeit« kommt erneut auf Einladung der »Pegnitzschäfer-Klangkonzepte« die Berliner Komponistengruppe »Atonale« ins große Foyer des Neuen Museums. Mehrere Uraufführungen dieser hochkarätigen Komponisten stehen auf dem illustren Programm. Da ist Stefan Lienenkämper, vielfacher Preisträger bei Kompositionswettbewerben, mit dem »Streichtrio in 4 Episoden« (2017, UA). Mayako Kubo ist eine Komponistin japanischer Herkunft und verwurzelt in euröpäischer Klassik & Moderne, ihre Oper »Rashomon« zum Beispiel wurde in Graz uraufgeführt, von ihr stammt »After 60 seconds« für Flöte, Klarinette, Horn und Fagott (2017, UA). Helmut Zapf kooperierte von 1985 bis 2003 mit Werner Jacob, dem Nürnberger Kirchenmusiker und künstlerischem Leiter der »Internationalen Orgelwoche Nürnberg«, er schrieb »Fragmente« für B-Klarinette und Streichtrio (2006). Eres Holz stammt aus Israel, lebt in Berlin und entwickelt gern algorithmische Kompositionsmodelle, sein Opus »Schakalkopf« – Der Titel bezieht sich auf Anubis, den Gott der Mumifizierung und des Jenseits in der altägyptischen Religion – ist für Flöte, Klarinette und Streichtrio geschrieben (2016, UA). Und von der profilierten Pianistin und Komponistin Susanne Stelzenbachgibt es die »Metamorphose 1« für Flöte, B-Klarinette und Violoncello (2016, UA). JS

Die Komponistengruppe »Atonale«:

Sonntag, 9. April 2017, um 11 Uhr im Neuen Museum Nürnberg. Freier Eintritt!