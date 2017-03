24. Jazz & Blues Open in Wendelstein vom 28.04. – 03.05.2017

30.04. SAMY DELUXE + DLX BND und SEVEN – Doppelkonzert

Eventhalle FV Wendelstein Einlass: 19 Uhr – Beginn: 20 Uhr

Mit SAMY DELUXE + DLX BND und SEVEN am 30.04.2017 kommen die Rap- und Funk-begeisterten Besucher voll auf ihre Kosten. Beide Künstler waren gemeinsam in der letzten Staffel »Sing mein Song« zu sehen.

Samy Deluxe – das ist 20 Jahre Deutschrap, weit über 1 Million verkaufte Tonträger, Freestyles, Hymnen und Hits, die der Soundtrack von mehr als einer Generation wurden. Mit einem Höchstmaß an Engagement – sowohl gesellschaftspolitisch, als auch persönlich – und mit Intelligenz, Ironie und Humor, stellt der 39-jährige Reimexperte, Rap-Poet und Autor sein überragendes Sprachtalent in den Dienst der Sache. Ein Repertoire, das seinen Kolleginnen und Kollegen in der TV-Sendung „Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert“ aufgrund der Wortgewaltigkeit schwer zu schaffen machte. »Samy ist der Philosoph unter uns«, kommentierte Nena.

Nachdem die Deutschen letzten Sommer an diversen Festivals in den Genuss eines SEVEN-Livekonzertspektakels kommen konnten, war es im November endlich soweit: SEVEN ging zum ersten Mal in Deutschland und Österreich auf Clubtour. Der Vollblutmusiker und seine Band spielten drei Wochen lang erfolgreich schweißtreibende und fast restlos ausverkaufte Konzerte. Im Anschluss knüpfte der Soulsänger sich mit seiner Band als Special Guest der Fantastischen Vier die Hallen des großen deutschsprachigen Raums vor. Und am 30. April wird er zusammen mit Samy Deluxe ein Doppelkonzert in Wendelstein geben. Eine einmalige Gelegenheit, beide auf einer Bühne zu sehen.