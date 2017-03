24. Jazz & Blues Open Wendelstein vom 28.04 – 30.05.17

Und das Programm ist, ein Jahr vor dem 25jährigen Jubiläum, wieder einmal vom Feinsten. Wendelstein darf sich auf einige der berühmtesten Jazz-Legenden der Gegenwart freuen. Zum Beispiel auf die Grammy-Gewinnerin Macy Gray, die am 28.04.2017 in Wendelstein gastieren und das Publikum mit ihrer unverkennbaren Stimme einmal mehr verzaubern wird.

Oder auf ein sensationelles Doppeklkonzert am 29.04.17 in der Eventhalle Wendelstein: zuerst Klaus Doldinger´s Band Passport feat. Max Mutzke und danach ZAPPELBUDE, die zu ihrem 20jährigen noch einmal in der Originalbesetzung auftreten, mit ihrem Gründer Wolfgang Haffner und seinem Partner Roberto Di Gioia: Jazz-Herz, was willst du mehr?

Das ist aber noch alles. Am 30.04.17 empfangen Samy Deluxe + DLX BND ihr Publikum ab 19 Uhr in der Eventhalle und werden ihren Gästen mit fetzigem Deutschrap und coolem Funk kräftig einheizen – so viel steht fest!

Und was noch? Zum Beispiel Günther Sigl & Band (Sänger und Songschreiber der Spider Murphy Band) der am 01.05 17 bei freiem Eintritt zum Open Air im Altort einlädt. Oder das Thilo Wolf Quartett am 02.05.17 um 19 Uhr in der Kirche St. Nikolaus und einen Tag später das Michael Alf Trio ab 20 Uhr im Casa de La Trova und, und, und …

Mehr Informationen unter www.jazzandbluesopen.de