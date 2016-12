25 Jahre Medienwerkstatt im Lokalfernsehen – Ein Rückblick

Sonntag, 11. Dezember, 19, 21 und 23 Uhr auf Franken Fernsehen

Livestream: www.frankenfernsehen.tv

Die Medienwerkstatt Franken feiert in diesen Tagen ein Jubiläum: Seit 25 Jahren werden die Reportagen und Dokumentationen der Nürnberger FilmemacherInnen im Lokalfernsehen gezeigt. Am 6. Dezember 1991 ging die Medienwerkstatt erstmals auf Sendung. Zeit, einmal zurückzublicken auf ein viertel Jahrhundert, in dem die Medienwerkstatt nicht nur mit sozialkritischen Themen von sich Reden machte, sondern auch mit zahlreichen Zeitzeugeninterviews, Stadtteil- und Künstlerporträts ein Stück Nürnberger und fränkischer Zeitgeschichte dokumentiert hat.

Im Anschluss an den Rückblick wiederholen wir die Reportage „Der Schiri“, ein Porträt über Karlheinz Schorr, Nürnbergs ältesten Schiedsrichter. Es sind die letzten Bilder des Nürnberger Filmemachers Herbert Liedel, der im Sommer 2015 von uns ging.

Und noch ein Terminhinweis: Am 16. und 17. Dezember feiert die Medienwerkstatt mit einem zweitägigen Programm im Filmhaus-Kino (Königstaße 93, Nürnberg). Gezeigt werden Filme aus den vergangenen 25 Jahren. Die Filme beginnen am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 15 Uhr.



www.medienwerkstatt-franken.de