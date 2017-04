»40 Tage in der Wüste« von Rodrigo García

Jesus Christus bzw. hebräisch »Jeshua» genannt, gespielt von Ewan McGregor, geht in die Wüste, 40 Tage lang, anfangs vollkommen allein in den gewaltigen, endlosen und nahezu menschenleeren Wüstenlandschaften. Er fastet, betet und meditiert, bereitet sich auf seine irdische Mission als Gottessohn vor. Und er begegnet seinem Widersacher, dem Satan, der ihn herausfordert und in Versuchungen führt: sein Alter Ego, »the enemy within«, folgerichtig ebenfalls von Ewan McGregor gespielt. Anders als sämtliche sonstigen Bibelverfilmungen, ausgenommen Pasolinis großartiges Werk »Das 1. Evangelium-Matthäus« aus dem Jahre 1964, fehlt hier jedes Pathos. Jesus Christus ist ein einsamer, von großen inneren Zweifeln geplagter junger Mensch, der sich schrittweise seiner nicht selbst gewählten Bestimmung nähert. Ewan McGregors Verdienst ist es, ein vollkommen unverklärtes und kitschfreies Jesus-Bild zu zeichnen.

Regie: Rodrigo García, Darsteller: Ewan McGregor u.a.