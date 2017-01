A Deeper Shade Of Black / Dan Familiar

Country. Blues. Noir: So urteilen die Szenemedien über das Debütalbum des morbiden Moritatensängers aus dem bayerischen Süden. Der plärrer hat sich einen Whiskey eingeschenkt, die Kerzen angezündet und das Album »Fallen Far From Gray« goutiert! Lieder über das Leben und die Liebe, das verbinden die meisten Hörer mit dem Singer-Songwriter-Genre. Dass das Metier aber auch voller Abgründe ist, in denen Mörder auf der Lauer liegen und sich das Laster räkelt, manchmal sogar lasterhafte Lastwagenfahrer als Mörder auf dem Seelenhighway unterwegs sind, das wissen nur die Wenigsten – außer sie kennen King Dude, Johnny Cash, Leonard Cohen oder Nick Cave, die »Großmeister der Kirche der abgedrifteten Liedermacher«! Wie gruselig und wohlig so ein Sound klingen kann, beweist der morbide Metropolit-Undergroundsänger Dan Familiar, der das Wagnis unternimmt, allein mit Gesang und Gitarre, aber auch ganz viel morbider Sehnsucht im Herzen, düstermelancholische Atmosphäre zu verbreiten: Auf intimen Konzerten, nur mit Rotwein, Kerzenlicht und kleinen, dramaturgisch ausgefeilten Musik-Alpträumen!

Aktuelles Album: Fallen Far From Gray (CD & Digital)

https://danfamiliar.bandcamp.com

https://soundcloud.com/dan-familiar

www.facebook.com/damnfamiliar