Abbild der regionalen Kunstszene

consumART 2016 – Kunstmesse im Rahmen der Consumenta

Die »consumART« ist ein Abbild der aktuellen Nürnberger Kunstszene: Galerien und Künstler aus der Region präsentieren einen Querschnitt zeitgenössischer Gegenwartskunst.

Etablierte Namen ergänzen sich mit aufstrebenden Neulingen, und der direkte Dialog mit Künstlern und Galeristen bietet Raum für eine entspannte Kaufatmosphäre. Nirgends sonst in der Region bekommt der Besucher an drei Tagen eine derart breite, gleichzeitig handverlesene Auswahl regionaler und internationaler Kunst zu sehen: das Spektrum reicht von Malerei über Grafik, Skulptur und Fotografie bis Urban Art. Und dies alles eingebettet in ein attraktives Rahmenprogramm. Das Team um Veranstalter Laurentiu Feller, unter anderem auch »supermART«-Initiator, legte bei der Auswahl Wert auf bemerkenswerte künstlerische Positionen, um mit ihnen kreative Wechselwirkungen zu schaffen, die den Besucher wirklich ansprechen und in einen Dialog einbeziehen. Der Mix aus Galerien und Künstler soll zudem gewisse Grenzen zwischen bildender Kunst, Design, Street Art oder Fotografie aufweichen. Die Vermischung von Anerkanntem, Ungesehenem, verschiedenen Genres und speziellen Präsentationsformen spricht Sammler sowie Einsteiger und Kunstliebhaber gleichermaßen an.

Vom 28. Oktober bis 30. Oktober in Halle 10.1 im Rahmen der »Consumenta«, Zutritt mit Consumenta Ticket. Late View am Freitag ab 18 Uhr bei freiem Eintritt

www.consum-art.de

www.facebook.com/consumartmesse