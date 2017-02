Das für Freitag, den 10. Februar, geplante Konzert „Poems on the Rocks“ in der Kulturfabrik Roth muss auf Grund von Krankheit entfallen. Karten können bis einschließlich 24. Februar an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Ähnliche Beiträge