Achtung Baustellen!

Straßenarbeiten in Gibitzenhof (Nürnberg):

Während der Sommerferien wird die Kreuzung Minervastraße / Julius-Loßmann-Straße / Finkenbrunn in Gibitzenhof saniert und umgebaut. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör), die N-Ergie und die Verkehrs-Aktiengesellschaft VAG führen ab Montag, 31. Juli 2017, unterschiedliche Arbeiten in drei Phasen durch. Die Bauarbeiten sollen zum Schulbeginn am Montag, 11. September 2017, abgeschlossen sein.

Straßensanierung in der Kilianstraße (Nürnberg):

Ab Montag, 31. Juli 2017, erneuert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) die Fahrbahn in der Kilianstraße zwischen Stirnerstraße und Arno-Hamburger-Straße im Stadtteil Thon. Zudem wird eine Verkehrsinsel gebaut, um Fußgängern den Überweg zu erleichtern. Die Bauarbeiten dauern bis Mitte September 2017.

Fahrbahnerneuerung in Mühlhof (Nürnberg):

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert ab Montag, 31. Juli 2017, Abschnitte der Mühlhofer Hauptstraße und der Krottenbacher Straße im Stadtteil Mühlhof.