Achtung, Verlegung! Mario Barth erst 2018 in Nürnberg

Eigentlich sollte die neue Tour von Mario Barth erst im Herbst 2018 starten. Allerdings hat er bereits so viele neue Geschichten aus dem Alltag auf Lager, dass er schon ab März 2018 mit dem neuen Programm loslegen wird. Das hat zur Folge, dass die Zusatzshows von „Männer sind bekloppt, aber sexy“ aus dem Herbst 2017 in die neue Tour 2018 integriert werden. Dies betrifft auch den Termin am 11. November 2017 in Nürnberg. Er findet an dem Tag nicht statt. Stattdessen behalten die Eintrittskarten ihre Gültigkeit für das neue Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ am 09. Juni 2018 – 19 Uhr in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung!

