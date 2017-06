Afrika Karibik Fest Wassertrüdingen 13. bis 16. Juli

4 Tage – 4 Bühnen – Eine Liebe

Vom 13. bis 16. Juli 2017 öffnet das Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen wieder seine Pforten und lädt ein zu 4 Tagen voller Musik, Spaß und Erholung.

Egal ob Roots-Reggae oder Dancehall, African Sounds oder karibische Musik, das Line-Up zeigt, dass Reggae so viel mehr sein kann als der One-Drop oder Rub-A-Dub Riddim. Auf 4 Bühnen feiern Bands und Künstler aus aller Welt zum 11. Mal ein Wochenende voller Liebe, Friede und spannender Musik zu feiern. Neu dabei in dieses Jahr der „Rootikal Dub Circus“, eine musikalische Manege für Dub Sounds aller Couleur!

Aber auch abseits der Bühnen geht es heiß her, etwa im „Wasteland“-Bereich auf dem Campingplatz. Hier feuern verschiedene Djs ihre Selections schon am Donnerstag ab und leiten mit der Warmup-Party das Festival ein. Berührungsängste vor anderen Genres sind hier übrigens ein Fremdwort und so finden auch futuristische Sounds, HipHop und andere Musikstile ihren Weg auf die Plattenteller.

Auch die Kunst kommt 2017 nicht zu kurz und so werden zahlreiche Graffiti- und Streetart-Künstler das Festivalgelände mit ihren Farben verschönern und – zum ersten Mal – in der neuen „Wallstreet Gallery“ ihre Arbeiten ausstellen und zum Verkauf anbieten.

Natürlich wird auch dieses Jahr wieder größter Wert auf ein friedliches Miteinander und einen respektvollen Umgang mit Mensch und Natur gelegt. Chemiefreie Komposttoiletten und ein „Respect Camping“-Bereich, für alle, die es etwas ruhiger angehen wollen, stehen zur Verfügung. Und für eine kleine Abkühlung zwischendurch lockt das nahe gelegene Naturfreibad zum Schwimmen, Duschen oder einfach mal eine Runde Chillen.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl mit leckeren Streetfood-Ständen aus aller Herren Länder gesorgt. Dazu kommen viele kleine und große Händler, die am Sonntag auf dem Afrika-Markt ihre Waren anbieten und zu einem gemütlichen Spaziergang über das Festivalgelände einladen.

Infos: www.afrika-karibik-fest.de, www.facebook.com/AfrikaKaribikFest

