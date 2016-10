Alles neu in und um den plärrer!

Sicher haben Sie in der Zwischenzeit bereits erfahren, dass der plärrer ab sofort verstärkt auf die Internet-Präsenz setzt. Die Oktober-Ausgabe war das letzte Verkaufsheft – mit für die Druckausgabe entsprechend hohem Distributions-Aufwand. Den werden wir in Zukunft für schnellere und aktuellere Informationen in einem zeitgemäßen Medium nutzen und insofern war dies ein zwar radikaler, aber mutiger Schritt.

Natürlich fällt es uns als ausgewiesenen Zeitungsmachern nicht leicht, uns von alten Gewohnheiten zu verabschieden. Aber jede Veränderung ist ja auch immer eine Chance und wir freuen uns auf die interessanten Möglichkeiten, die sich in Zukunft in einem modernen Medium abzeichnen.

Dagegen war die die Neugestaltung von www.plaerrer.de sehr erfolgreich. Die Homepage wurde zudem für die Nutzung auf Tablets und Smartphones optimiert.

Seit der Veröffentlichung unseres neuen Web-Auftritts im Sommer haben wir in diesem Bereich so viele begeisterte Reaktionen und verstärkte Zugriffe erhalten, dass wir uns zu diesem doch radikalen Schritt entschlossen haben. Den plärrer wird es zwar weiterhin als E-Paper und gedruckte Extra-Ausgabe geben, aber der Schwerpunkt der Berichterstattung wird sich auf den Online-Auftritt verlagern, dessen attraktive Konzeption permanent erweitert wird.

Danke unseren Abonnenten und Lesern für ihre jahrelange Treue und das Interesse an unserem plärrer. Aktuell überlegen wir, ob wir den plärrer unseren Abonnenten als App anbieten sollen. Bei Interesse bitte melden unter der Hotline 0911 5203100 oder per Mail an info@plaerrer.de

Viel Spaß und Entdeckerfreude mit dem neuen digitalen plärrer!