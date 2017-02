allthatjazz

Tori Freestone: brillante Saxophonistin!

Tori Freestone, die gegenwärtig wohl spannendste junge englische Saxophonistin, stellt ihr jüngstes, vom britischen »Guardian« gefeiertes Album ihres formidablen Trios mit dem Titel »El barranco« am Sonntag, den 26. Februar um 11 Uhr bei ihrem Nürnberg-Debüt im Rahmen der »Jazz Matinée im DB-Museum« vorstellt. Tori Freestone ist Saxophonistin, Flötistin und Violinistin und eine von Großbritanniens hochkarätigsten Vertreterinnen der improvisierten Musik, sowohl als Sidewoman als auch als gefragte Bandleaderin. Freestone ist renommiert für ihren robusten Tenorsound, melodische Improvisationen und ihre Fähigkeit, eine Vielzahl von stilistischen Inspirationen in ihr Spiel einfließen zu lassen – und dabei ihre ganz eigene, originelle Klangsprache zu erhalten. Als Komponistin beherrscht Freestone die Kunst, mit geistreicher und spielerischer Leichtigkeit die Grenzen zwischen Komposition und Improvisation zu verwischen.

Freestone ist Mitglied in einigen von Großbritanniens innovativsten Bands wie The Ivo Neame Quintet/Octet, Compassionate Dictatorship, Fringe Magnetic, The London Jazz Orchestra, Neil Yates’ N-Circle Jazz Orchestra, Solstice, Andy Sheppard, NYJO, The Creative Jazz Orchestra, Countrylegende Lee Hazlewood, »Orquesta Timbala« aus Kuba und dem Dave Manington Septet. Als Dozentin unterrichtet sie derzeit an einigen der bedeutendsten Universitäten Großbritanniens und arbeitet mit dem National Youth Jazz Collective sowie mit einigen der besten Musiker und Dozenten des Landes, etwa Dave Holland. Für Furore sorgt Tori Freestone jetzt im Trio mit ihren langjährigen musikalischen Partnern, dem Ausnahmedrummer Tim Giles und dem nicht minder originellen Bassisten Dave Manington. Hier ist Raum zum Austoben und Entwickeln des eigenen Repertoires, das aus der Offenheit eines Saxophon-Trios ebenso Inspiration schöpft wie aus einigen zeitgenössischen Trios, die ganz im Zeichen des Saxophons stehen und auf Akkordinstrumente verzichten.

Reinhold Horn

Tori Freestone Trio in concert: am Sonntag, den 26. Februar um 11 Uhr im Rahmen der Jazz Matinée im DB-Museum Nürnberg.