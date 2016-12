Die neue APASSIONATA-Show

Zeitreise im Traumtheater »Cinema of Dreams«

»Cinema of Dreams« bahnt sich seinen Weg durch das 20. Jahrhundert und begleitet dabei zwei Freunde. Nach der pompösen Einweihung eines Lichtspielhauses erleben Tom und Eve ihre ersten großen Leinwandfilme: Ein Streifen lässt sie in die Heimat räuberischer Piraten eintauchen, die mit ihren wilden Pferden das Meer zum Schäu-men bringen. Emotion und Kreativität: »Cinema of Dreams« ist ein Konvolut aus Reitkunst auf höchstem Niveau, beeindruckender Lichteffekte, liebevoll gestalteter Kostüme und mitreißender Rhythmen, Melodien und Tanzchoreografien.