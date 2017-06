Architektouren 2017

Neue Vorzeigeprojekte öffnen am 24. und 25. Juni 2017 in ganz Bayern ihre Türen

221 ausgewählte Projekte, zu besichtigen und zu bestaunen an mehr als 136 Orten in ganz Bayern, öffnen bei der jährlichen Leistungsschau bayerischer Architektur am 24. und 25. Juni 2017 für Interessierte ihre Türen. Die „Architektouren“ stehen dabei wie immer ganz im Zeichen von Räumen aller Art und dem damit verbundenen kreativen Schaffensprozess von Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern.

Neben den Besichtigungsterminen am letzten Juni-Wochenende gehören Busfahrten, ein Kinderprogramm, ein Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche an allen Projekten sowie Wanderausstellungen zum Veranstaltungsangebot. Das Motto des bundesweiten „Tag der Architektur“, der in Bayern seit mehr als 20 Jahren unter dem Titel „Architektouren“ durchgeführt wird, lautet diesmal „Architektur schafft Lebensqualität!“. Eintritt frei.

http://www.byak.de/start/architektur/architektouren