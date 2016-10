Außerdem im E-Paper

Jazzstudio-Highlights im November • Vocal Jazz mit dem Alexandrina Simeon Quintett • Lutz Häfner & Rainer Böhm & Celli: »No Lonely Nights« • Michael Flügel Trio:»Poetry Of Light« • Das Katharina Maschmeyer Quartet • Jazz meets Klassik! Das Daniil Kramer Ensemble und das »New Russian Quartet« (Bild)



Neu auf CD: Funny Van Dannen: Come On – Live Im Lido. Jack White: Acoustic Recordings 1998-2016. PhilipBoa And The Voodooclub: Blank Expression. Placebo: A Place For Us To Dream. Slim Cessnas Auto Club: The Commandments According to Scac. Kiss: Rocks Vegas. Depeche Mode: 101 Live. Kofelgschroa: Baaz