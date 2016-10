Außerdem: Im E-Paper des plärrer

Großes Kino über kleingemachte Menschen: »Ich, Daniel Blake« von Ken Loach (Foto) • Filmreihe »Perlen aus den 70iger und 80iger Jahren« • Französische Filmtage 2.-9.11.2016 in Erlangen und Fürth: E-Werk-Kino Erlangen und Ufer-Palast Fürth • Casablanca Highlights: Chinas Ränder – 4. Chinesisches Filmfestival, »Powerkids«-Kurzfilmfestival, »Landstück« – Agenda 21 Kino, »Barash« – Queer-Filmnacht

Neu auf Blu-ray + DVD: »No Direction Home: Bob Dylan« • Inspector Barnaby Vol. 25 • Meine kleine Bäckerei in Brooklyn • The Last King – Der Erbe des Königs • Klimt • Vier Fliegen auf grauem Samt • Die blinde schwertschwingende Frau