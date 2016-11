Weitere Themen im E-Magazin

Interview mit Fitzgerald Kusz über Lyrik, Jazz & Theater • Gespräch mit »Pegnitzschäfer«-Mastermind Wifried Krüger über Neue Musik und die Aufführung von »Kohlenmonoxyd. Nachtstück« • Kammerkonzert mit dem »ensemble KONTRASTE« • Neue und sehr heftige Comic-Editionen bei »Ultra Comix« • Monster und Mütter, eine Abrechnung: Sibylle Bergs »Und dann kam Mirna« im Staatstheater Nürnberg als bizarre Groteske (Bild) • Nürnberg: Uraufführung der »Römischen Trilogie« von William Shakespeare in der Bearbeitung von John von Düffel

Zarin Hilde mit neuer Nuss-Swing-CD! • Deutscher Kabarett-Preis 2016 • Sigmund Gottlieb in Zabo?

Großes Kino über kleingemachte Menschen: »Ich, Daniel Blake« von Ken Loach • Filmreihe »Perlen aus den 70iger und 80iger Jahren« • Französische Filmtage 2.-9.11.2016 in Erlangen und Fürth: E-Werk-Kino Erlangen und Ufer-Palast Fürth • Casablanca Highlights: Chinas Ränder – 4. Chinesisches Filmfestival, »Powerkids«-Kurzfilmfestival, »Landstück« – Agenda 21 Kino, »Barash« – Queer-Filmnacht

Neu auf Blu-ray + DVD: »No Direction Home: Bob Dylan« • Inspector Barnaby Vol. 25 • Meine kleine Bäckerei in Brooklyn • The Last King – Der Erbe des Königs • Klimt • Vier Fliegen auf grauem Samt • Die blinde schwertschwingende Frau