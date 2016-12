Ausstellung: »abhotten« im Babylonkino

Die wachsende Ausstellung

O-Ton der Künstlerin: »Da die Ausstellung bis in den Februar hinein reicht und ich die Besucher nicht langweilen will, wird die Ausstellung wachsen. Es kommen immer weitere Accessoires in Bildform dazu. Die letzten Strahlen des Sommers mit dem unbeschwerten Blick der 60er Jahre einfangen, der dazu einlädt, die Leichtigkeit des Augenblicks zu genießen. Abhotten, Spaß haben, die Sonne den Wind und das Leben genießen, bevor das kollektive, maulwurfartige Einigeln beginnt … «

Ausstellung von Birgit Maria Götz bis 15. Februar 2017 im Babylonkino Fürth, Nürnberger Straße 3, Fürth