Ausstellungen und Vernissagen in der Region ab August 2017

Foto: Sonderausstellung »Luther, Kolumbus und die Folgen« anlässlich des Reformationsjubiläums im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg noch bis 12. November 2017

Nürnberg

Akademie Galerie Nürnberg, Halle 13 auf AEG, Muggenhofer Str. 135, bis 13.8.: »Nimm die Hände aus meinem Mund«, Alexandra Hojenski, Sara Lanner, Steffi Parlow, www.adbk-nuernberg.de

Albrecht-Dürer-Haus, Albrecht-Dürer-Str. 39, bis 4.10. »Neuer Geist und neuer Glaube«, Albrecht Dürer als Zeitzeuge der Reformation, https://museen.nuernberg.de/duererhaus

Arauco, Trödelmarkt 13, bis 14.10. »Arte e tal no Brasil« – Kunst und Solches in Brasilien, Bilder von Pablo de la Riestra & Theo Noll, www.arauco.de

Artothek Nürnberg e.V., im KunstKulturQuartier, Königstr. 93: Bilderausleihe und Dauerausstellung gestifteter Kunstwerke, T. 20 92 00

Baumüller Kantine, Ostendstraße 80–90, bis 31.8.: »empfangen – befangen – gefangen«, Anita Magdalena Franz, baumueller.de

Bionicum im Nürnberger Tiergarten, Am Tiergarten 30, Sonderausstellung »Natur trifft Architektur«, www.tiergarten.nuernberg.de

Club-Museum, Valznerweiherstr. 200, Dauerausstellung »Die Legende lebt – Die Geschichte des 1. FCN«, T. 9079100

DB Museum, Lessingstr. 6, bis 31.12.: »Nomaden der Schiene«, Fotografien von Salvador Ferrer Gudino; bis Herbst 2017: »Die Unsichtbaren – Obdachlose im Porträt«; bis Ende Dezember 2017: »135 Jahre DB Museum – 135 Liebeserklärungen«, www.dbmuseum.de

Dienstleistungszentrum (DLZ) Bau, Lorenzer Str. 30, »Nürnberg im Jahr 800 – Die Ursprungslandschaft unserer Stadt«

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstr. 110, bis 6.11.: »Albert Speer in der BRD. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit«, https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum

Galerie 76 – Auf AEG, Muggenhofer Str. 132, bis 24.8.: »Vielleicht«, Markus Burkard, T. 0176 344 684 83

Galerie Fluegel-Roncak, Obere Wörthstr. 12, bis 30.9.: »Mr. Brainwash – Germany is beautiful«, Mixed-Media Unikate von Thierry »MBW« Guetta, www.fluegel-roncak.com

Galerie & Edition Bode, Lorenzer Str. 2, bis 12.8.: »Raumlinien – space lines«, Gisela Hoffmann, www.bode-galerie.de

Galeriehaus Nord, Wurzelbauerstr. 29, bis 13.8.: »Licht, das auf die Dinge fällt«, Axel Gercke, Changee Nam, Teil II der Ausstellungsreihe zu Malern aus der einstigen Peter Angermann-Klasse der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, www.galeriehaus-nuernberg-nord.de

Galerie mit der Blauen Tür, Meuschelstr. 51 (Eingang Friedrichstr.), bis 26.8.: »Kunst für Daheimgebliebene«, Harri Schemm, Otto Grau, Bernhard Maria Fuchs, Kevin Coyne, Herbert Bessel, Franz Georg Hiltner, Wolf Sakowski u. a., www.galerie-blaue-tuer.com

Galerie PR Pia Rubner, Kobergerstr. 57-59, bis 2.9.: »Mensch-Maier«, Akbar Akbarpour – Malerei, Clara Maier – Keramik, Pia Rubner – Schmuckstücke, T. 3667985

Germanisches Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, bis 10.9.: »Von Kirchner bis Baselitz«, ein Jahrhunderterbe: Die Sammlung Hans Kinkel; bis 24.9.: »Die schönsten Städte Europas«, Die Edition des Georg Braun und Franz Hogenberg (1572 bis 1640); bis 5.11.: »Die Madonna von der Nürnberger Mohren-Apotheke«, Präsentation anlässlich des 575jährigen Bestehens der ältesten Apotheke; 13.7. bis 12.11.: »Luther, Kolumbus und die Folgen. Welt im Wandel 1500–1600«, Sonderausstellung zum Reformationsjahr 2017; 26.10. bis 17.6.2018: »Gekauft – Getauscht – Geraubt?«, Erwerbungen zwischen 1933 und 1945; 24.11. bis 26.11.: »Kriegszeit im Nationalmuseum 1914–1918«, Studioausstellung in der Dauerausstellung zum 20. Jh. Nürnbergs; 30.11. bis 6.5.2018: »Peter Behrens. Das Nürnberger Intermezzo«, www.gnm.de

Hauptbahnhof, Bahnhofsplatz 9, bis 17.8.: »Faces Behind The Voices«, die multimediale Ausstellung des Fotografen Marco Justus Schöler zeigt die anonymen Gesichter der bekanntesten Synchronschauspieler Deutschlands

Historisches Fabrikgut Hammer, Christoph-Carl-Platz 19, Ausstellungen, sonntags 14 bis 17 Uhr

Institut für moderne Kunst Nürnberg, in der Lounge des zumikon, Großweidenmühlstr. 21, bis 1.10.: »This is no Science Fiction«, Jenny Schäfer, www.moderne-kunst.org

Internationales Haus / Heilig-Geist-Haus, Foyer, Hans-Sachs-Pl. 2, 2. bis 30.8.: »Zehn Jahre Bäume für die Menschenrechte«, Fotoausstellung von Ernst Jocher, www.international.nuernberg.de

Institut für moderne Kunst Nürnberg, im Atelier und Galeriehaus Defet, Gustav-Adolf-Str. 33, bis 23.9.: »Hundun«, Judith Egger, www.moderne-kunst.org

Kaiserburg-Museum, Auf der Burg, täglich geöffnet: Dauerausstellung »Kaiser – Reich – Stadt«, T. 244659-0

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, an der Friedrich-Alexander-Universität e.V., Virchowstr. 23, 1. bis 29.9.: »Interaction – Contemporary Chinese Art in Nuremberg«, zeitgenössische Kunst aus China, www.konfuzius-institut.de

Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34, bis 30.9.: »Inselkunst«, Caspar Hüter, Kornel Janczy, www.krakauer-haus.de

Kreis-Galerie, Kartäusergasse 14, 3. bis 27.8.: »Objekte und Malerei«, Johannes Felder & Urban Hüter; 14. bis 30.9.: »Mensch und Landschaft«, Brigitta Heyduck, Peter Thiele & Franz Leidinger; 12. bis 30.10.: Pirko Julia Schröder & Achim Weinberg; 9. bis 26.11.: »Beute«, Chris Bruder & Christian Rösner; 7. bis 23.12.: »Limit«, Meide Büdel, Mareike Drobny & Florian Tuercke; 18.1. bis 4.2.: »Japan«, Ludwig Hanisch, Hubertus Hess & Thomas May, www.kreis-nuernberg.de

Künstlerhaus K4 im KuKuQ, Königstr. 93 (Glasbau), bis 16.7.: »Unter Gang«, Fotografien von Jonathan Danko Kielkowski, www.kunstkulturquartier.de/kuenstlerhaus

Kulturladen Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49-53, bis 16.10.: »Lichtvoll«, Ausstellung mit Gemälden der Malerin Ursula Hofmann Wörner und Lichtobjekten der Jenaer Gastkünstlerin Philine Görnandt, T. 93449471

Kulturladen Zeltnerschloss, Gleißhammerstr. 6, bis 17.9.: »Unter blau-weiß-blauem Banner – Griechenland und Bayern«, Aquarelle von Renate Schmoldt, T. 472945

Kunst Banane, Solgerstr. 12, 1.7. bis 13.8.: »Farbstrom. conditio humana on canvas«, Alexandra Marx, www.kunstbanane.de

Kunsthalle, Lorenzer Str. 32, bis 13.8.: »Salad Days «, Benjamin Houlihan und »Mona Ardeleanu«, Marianne-Defet-Malerei-Stipendium, T. 231-2403

Kunstraum Sterngasse, Hintere Sterngasse 25/27, bis 5.8.: Kunstautomat Sterngasse »Staffel 24«, kunstraum-sterngasse.de

Kunstverein Nürnberg, Albrecht-Dürer-Gesellschaft 2, bis 6.8.: »Bonsai Feeling«, Catherine Biocca, kunstvereinnuernberg.d

Kunstvilla im KunstKulturQuartier, Blumenstr. 17, bis 8.10.: »70 Jahre Künstlergruppe `Der KREIS‘ – Ein Längsschnitt durch die Kunst in Nürnberg seit 1947«, Geschichte und Entwicklung der Künstlergruppe, T. 23114015

Leica Galerie Nürnberg, Obere Wörthstraße 8, bis 23.9.: »Chinaflug«, Fotografien von Wulf-Diether zu Castell-Rüdenhausen, www.leica-store-nuernberg.de/galerie

LeonART, Leopoldstr. 24, bis 6.8.: »Magische Baumrindendrucke«, Birgitta Volz, www.leonart24.de

Marthacafé, Marthastr. 35, bis 3.9.: »Tierisch – gut«, Bilder von Georgine Röder, T. 80194398

Memorium Nürnberger Prozesse, Bärenschanzstr. 72, Mi–Mo 10–18 Uhr, T. 32179372

Museum /22/20/18/ Kühnertsgasse, Kühnertsgasse 22, bis 3.9.: »Klein aber oho«, Sonderausstellung Verlage aus der Region, T. 80197303

Museum für Kommunikation, Lessingstr. 6, bis 10.9.: »Stille Post. Hören und Verstehen«, Wechselausstellung von Herlinde Koelbl, www.museumsstiftung.de

Museum Industriekultur, Äuß. Sulzbacher Str. 62, bis 27.8.: »Stella Polaris – Ulloriarsuag. Das leuchtende Gedächtnis der Erde«, Fotografien und Filmaufnahmen von ausgeleuchteten Eisbergen und Gletschern Grönlands, T. 231-3875

Museum Tucherschloss mit Hirsvogelsaal, Hirschelgasse 9–11, 12. bis 24.8.: »Impressionen aus Shenzen«, Fotografien von Bernd Telle; 14.12. bis 26.2.: »Zentrum der Macht. Zwei Modelle des antiken Forum Romanum«; Dauerausstellungsraum »Tucherschloss in Trümmern!« zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau, T. 231-5421

Neues Museum – Staatliches Museum für Kunst und Design, Klarissenplatz, bis 24.9.: »Kein Schatten im Paradies«, Peter Buggenhout, nmn.de

Oechsner Galerie im Atelier- u. Galeriehaus Defet, Gustav-Adolf-Str. 33, bis 5.8.: »Oh Be A Fine Girl Kiss Me«, Ladislav Zajac, www.oechsner-galerie.de

Spielzeugmuseum, Karlstr. 13–15, bis 3.10.: »Mein kleiner grüner Traktor!«, Spielzeuglieblinge für Stadt und Land; 17.11. bis 6.5.: »1968 im Puppenhaus«, https://museen.nuernberg.de/spielzeugmuseum

Stadtarchiv, Marientorgraben 8, bis 25.9.: »‘Höher geht’s nimmer‘ – Die Welt der Viertausender. Fotografien des Nürnberger Alpinisten und Kaufmanns Alfred Cohn“, bislang unbekannte Alpenaufnahmen, T. 2312770

Stadtmuseum Fembo-Haus, Burgstr. 15, »Krone – Macht – Geschichte«, Dauerausstellung hochwertiger Kopien der Reichskleinodien; bis 1.10.: »Spiel mit der Antike. Das Bild der Antike in modernen Brettspielen«, Ausstellung des Schweizer Spielmuseums; bis 12.11.: »Fremde Schätze: ,Luthers Hochzeit‘ von Konrad Weigand«; 7. bis 17.12.: »Kunst und Handwerk. Der Markt für schöne Dinge«, T. 0911 231-5420

Werkstatt Galerie & Verlag, Nunnenbeckstr. 30, bis 16.7.: »Armin Mueller-Stahl«, Graphiken, www.werkstatt-galerie-nuernberg.de

Fürth

Galerie in der Foerstermühle, Würzburger Str. 3, bis 22.9.: »Franz U. Janetzko«, Skulpturen, Objekte, Drucke, www.ra-foerster.de/galeri.htm

Galerie in der Kofferfabrik, Lange Str. 81, bis 31.8.: »Stückwerke«, Bilder von Sabine Weinhold, www.Kofferfabrik.cc

Jüdisches Museum Franken, Königstr. 89, bis 29.9.: »Von Glanz, Zerstörung und Verlust – 400 Jahre Fürther Altschul«, Wechselausstellung zur Erinnerung an die Hauptsynagoge, die so genannte »Altschul«, T. 770577

Klinikum Fürth, Jakob-Henle-Str. 1, Hauptgebäude/Mitte, III. Stock, bis 30.10.: »Ein Hauch von Lila«, Gabriela Dauerer, Ilse Feiner, Josef Hirthammer, Ria Wellhöfer

Kunst Galerie Fürth, Königsplatz 1, bis 13.8.: »10 im Zeichen des Hahns«, 20 Jahre Regionalpartnerschaft mit Shenzhen; 13.8. bis 29.10.: »Selbst / Porträt«, Cony Theis, T. 9741690

Rundfunkmuseum, Kurgartenstr. 37, bis 3.10.: »Ein neues Zeitalter der Musik – Vom Phonograph zum Radio«, www.rundfunkmuseum.fuerth.de

Stadtmuseum Fürth – Ludwig Ehrhard, Ottostr. 2, Dauerausstellung »Treffpunkt Geschichte – Eine Zeitreise durch Fürth«, T. 97 92 22 90

Erlangen

Botanischer Garten, Winterhalle, Loschgestr. 1, bis 10.9.: »Expeditionen ins Unbekannte: 200 Jahre Brasilienreise des Erlanger Naturforschers Martius«, www.botanischer-garten.uni-erlangen.de

Kunstpalais, Marktplatz 1, bis 24.9.: »Agencia Viajes Paraiso«, Sol Calero; »Resonanz«, Vladimir Houdek, www.kunstpalais.de

Skulpturengarten Heinrich Kirchner, Zugänge von der Burgbergstraße und An den Kellern: täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet

Stadtmuseum, Martin-Luther-Platz 9, »Eintritt frei – in Erlangens Geschichte«, Dauerausstellung; bis 22.10.: »Hans Barthelmeß (1887–1916) – Ein Künstler am Beginn der Moderne«, www.erlangen.de/stadtmuseum

Anderswo

Bamberg

Historisches Museum, Domplatz 7, bis 15.10.: »Spurensuche – Provenienzforschung in Bamberg, Einblicke. Möglichkeiten. Grenzen«, Umgang mit Raubkunst, T. 0951/5190746

Kunstraum Kesselhaus, Untere Sandstr. 42, bis 3.9.: »Material und Masse«, Robert Stark, www.kunstverein-bamberg.de

Sammlung Ludwig Bamberg, Altes Rathaus, Obere Brücke 1, bis 12.11.: »Lust und Verlust«, Bilder von Manfred Hürlimann, T. 0951 871871, www.museum.bamberg.de

Buchschwabach

Galerie Destillarta, Buchschwabacher Mühle, Mühlbachweg 12, bis 27.8.: »Harmonie/Dissonanz«, Elzbieta Kuraj & Janusz Karbowniczek, www.destillarta.de

Coburg

Veste, bis 5.11.: »Ritter, Bauern, Lutheraner«, Bayerische Landesausstellung 2017, www.kunstsammlungen-coburg.de

Feuchtwangen

Fränkisches Museum, Museumsstr. 19, bis 20.8.: »Ecce Homo – Gottesbilder in der zeitgenössischen Kunst«, Werke aus dem Museum am Dom in Würzburg, T. 09852/2575

Hersbruck

Kunstmuseum mit Skulpturengarten, Am Spitaltor, Amberger Str. 2, bis 20.9.: »Kunst im Fluss« – Open Air-Ausstellung in der Pegnitz im Stadtraum Hersbruck während der Sommerpause; 21.9. bis 17.12.: »Die Verschollenen« – eine verfemte Künstlergeneration; 26.10. bis 23.12.: »Farbe – Fläche – Freiheit«, Mitglieder des Fördervereins KMH e.V. zu Gast; 1.10. bis 17.12.: Das Kunstmuseum im K5 (Regionales Kunstforum Hersbruck) – »Ölgemälde«, Ortrud Thieg Karkosch, www.kunstmuseum-hersbruck.de

Kulmbach

Plassenburg, Festungsberg 26, bis 10.9.: »Sommerausstellung«, Bund Fränkischer Künstler, www.plassenburg.de

Lauf/Pegnitz

Industriemuseum, Sichartstr. 5–25, bis 7.1.2018: »Erfindergeist. Große und kleine Erfindungen von der Steinzeit bis heute«, Jubiläumsausstellung zum 25-jährigen Bestehen, www.industriemuseum-lauf.de

Neumarkt

Museum Lothar Fischer, Weiherstr. 7a, bis 8.10.: »Monika Grzymala«, Formationen, Raumzeichnungen, T. 09181/510348

Rothenburg

Reichsstadtmuseum, Klosterhof 5, Sonderausstellung: »Medien der Reformation – Kampf der Konfessionen« – Rothenburg in Renaissance und Reformation, T. 09861/939043

Stein

Rathaus, Kultursaal, Hauptstr. 56, bis 13.10.: »Landschaften – Fiktionen«, Werke der kolumbianischen Malerin Marcela Salas, www.stadt-stein.de

Weiden

Intern. Keramik-Museum, Luitpoldstr. 25, bis 18.2.: Keramik aus England, T. 0961/32030