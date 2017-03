BauLustWandeln 27: Ganz dicht? – Neues an der Regensburger Straße

Wie Dicht? Wird dicht urban? Geht Dichte überall? Dicht und Sozial? Dicht statt grün? Dicht an der Stadt? Dicht am Reichparteitagsgelände. Dicht am Verkehr. Dicht bei IKEA?

Was ist auf dem Gelände an der Regensburger Straße sinnvoll und verträglich? Wie kann hier ein lebenswertes Wohnquartier entstehen?

Termin: Freitag, 17. März 2017 um 16.00 bis ca. 17.30 Uhr

Treffpunkt: Ecke Hans-Kalb-Straße / Regensburger Straße

Leitung: Brigitte Sesselmann, Dipl.-Ing. (FH) Architektin & Stadtplanerin, Nürnberg

www.baulust.de

