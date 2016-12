Bayerischer Verwaltungsgerichtshof lehnt Klage gegen Straßenausbaubeiträge ab

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München lehnte am 3. November 2016 die Berufung der Prozessgemeinschaft in der Börnestraße im Ortsteil Fischbach gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 29. Oktober 2015 ab. Es ging um die Rechtmäßigkeit der von der Stadt Nürnberg im November 2014 erhobenen Straßenausbaubeiträge. Mit dem letztinstanzlichen Urteil wurde die Stadt Nürnberg in jedem Punkt ihrer Entscheidung erneut voll und ganz bestätigt. (Quelle: Stadt Nürnberg – Nachrichten aus dem Rathaus – Presse- und Informationsamt)

