Bengalisch kochen: ein exzellentes kleines Kochbuch

In Nürnberg existiert die Initiative »Asha – Hoffnung für Bangladesch e.V.«. Sie hat sich Direkthilfe in der Krisenregion zum Ziel gesetzt, insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheit. das hat auch Nürnbergs OB Maly gewürdigt: »Die Aktiven im Verein leisten konkrete Hilfe und tragen durch ihr Engagement zur Verbesserung der Lebensbedingungen bei, indem sie Schulen gründen, eine Krankenstation eingerichtet haben, Menschen bei der Existenzgründung helfen und Kinder in den Slums unterstützen.« da wird finanzielle Starthilfe zu Existenzgründungen vermittelt, werden Schulen eingerichtet, werden Jugendliche mit Stipendien zum Besuch von High School, College und Universität unterstützt. Und jetzt hat »Asha« für deutsche Heimköche ein kleines, aber feines Kochbuch herausgebracht, in dem die Spezialitäten der traditionellen bengalischen Küche vorgestellt werden. Es ist eine Art von »Danksagung« an Unterstützer, und das grafisch und textlich exzellent gestaltete Kochbuch ist umsonst zu haben – erwünscht sind natürlich freiwillige Spenden. Fast alle Rezepte können mühelos nachgekocht werden, weil die jeweiligen Zutaten hier alle zu haben sind.

www.asha-hoffnung.de