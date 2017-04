Bergstraße Nürnberg – zweiter Besuch

das Wirtshaus »Hütt‘n« bieten beide ein rustikales Ambiente und hausgemachte fränkische Spezialitäten. Ob Schäufele, Fleischküchle oder Fränkische Bratwurst und Kassler, jedes Gericht stellt hier den verwöhnten Freizeit-Gourmet zufrieden. Hier treffen sich fränkische Küche mit traditionellen Wurzeln und beste regionale Produkte.

An sonnigen Tagen kann man im Freien beim gut temperierten Gerstensaft entspannen. Seit 1984 wird in der »Hausbrauerei Altstadthof« wieder Bier gebraut, das Einheimische wie Touristen schätzen. Zehn verschiedene Spezialbiere aus Biomalz und Biohopfen werden übers Jahr nach traditioneller Art in der handwerklichen Braustätte gebraut. Allen voran das Nürnberger Rotbier – das Stadtbier, das mit 2/3 des Ausstoße die beliebteste Sorte ist. Neben dem Bier wird in der Whiskydestille aus ökologischem Spezialmalz der erste deutsche Organic Single Malt Whisky hergestellt, der inzwischen mehrfach ausgezeichnet und 2015 zum besten deutschen Whisky gekürt wurden. Neben Hausbrauerei und Whiskydestillerie beherbergt der Altstadthof der Familien Engel das Bräustüberl, das Restaurant Bühne, den Musikkeller Schmelztiegel und den Brauereiladen mit Probierboutique.