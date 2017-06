Bewerbung für die Straßenbühne beim Bardentreffen 2017

Auch in diesem Jahr bietet das Bardentreffen ambitionierten Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit, auf einer akustischen Straßenbühne aufzutreten. Gespielt wird an allen drei Festivaltagen, vom 28. bis 30. Juli 2017, direkt vor der Sparda-Bank-Filiale in der Karolinenstraße. 20 freie Plätze sind zu vergeben. Bewerbungsschluss ist Freitag, 14. Juli 2017. Interessierte schicken einen kurzen Infotext (maximal 500 Zeichen), Foto, Homepage- und Videolink unter dem Stichwort „Straßenbühne“ an das Kulturreferat der Stadt Nürnberg, E-Mail bardentreffen@stadt.nuernberg.de.

