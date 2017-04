Bilder in Tönen und Musik in Farbe

Drei, die Kunst machen, in einer Ausstellung. Da ist erstens Ingrid Gloc-Hofmann, Foto-Grafikerin , die per Digitalfotografie und mittels Bildbearbeitung imaginäre Räume und Szenen gestaltet. Zweitens ist da Cornelia Hammerer mit ihren geometrisch- organischen Formen, die sie per »Hard Edge-Malerei« großformatig inszeniert. Uwe Schein ist der »Handwerker« des Trios. Er realisiert seine sensiblen Handzeichnungen mit Zeichenfeder oder Kugelschreiber. Veranstalter ist Georg Dengel in den Räumen der »PassivEnergie Wohnbau«.

Vernissage: 31. März 2017 19 Uhr, Rennweg 46, mit der Band »Threee Beats«, Hinterhaus, 1. OG, Nürnberg. Ausstellung: bis 31. Mai 2017

Ähnliche Beiträge