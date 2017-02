Bio-Spezial in der Region

Rund um die Messe »Bio-Fach«

Anlässlich der Fachmesse »BioFach« (15. bis 18. Februar) in Nürnberg beschäftigt sich das Stadtmagazin plärrer in den Februar-Publikationen mit Themen rund um »Bio« in Stadt und Land.

Auf der »BioFach«, die im Messezentrum Nürnberg stattfindet, herrscht eine ganz besondere Atmosphäre: Sie ist wich-tiger Geschäftstermin und emotionaler Branchen-Event in ei-nem. Das Angebotsspektrum der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel lässt keine Wünsche offen und ein hochwertiger Kongress rundet das Messekonzept ab. Da die »BIOFACH« ausschließlich Fachbesuchern vorbehalten ist, wird es in der Noris unter dem Motto »BIOFACH trifft Nürnberg« wieder eine Reihe von Veranstaltungen geben, die den Menschen in der Region die Themen der Biobranche näher bringt.