Bio-Supermarkt im Maximum in der Altstadt Nürnberg

Am Mittwoch, 7. Dezember 2016, eröffnet die ebl-naturkost GmbH & Co. KG einen neuen Bio-Lebensmittelsupermarkt im ehemaligen Maximum-Zentrum in der Nürnberger Altstadt.

Der ebl-Supermarkt folgt im ehemaligen Maximum-Zentrum dem früheren basic-Supermarkt und bildet zusammen mit einem großen Fitnesscenter das Rückgrat der neuen Nutzerstruktur des Gebäudekomplexes. Das Geschäft bietet auf knapp 800 Quadratmeter Verkaufsfläche mehr als 6 000 Artikel.

(Quelle: Stadt Nürnberg – Nachrichten aus dem Rathaus)

Ähnliche Beiträge