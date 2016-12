Der Blaue-Nacht-Ticket-Verkauf beginnt am Samstag, 3. Dezember 2016, mit einer »Frühspurt«-Aktion: Wer sich oder anderen bis 31. Dezember ein Ticket kauft, für den oder die beginnt »Die Blaue Nacht 2017« erstmals bereits am Freitag: Am 5. Mai 2017 sind von 20 bis 24 Uhr alle Projekte aus dem Blaue-Nacht-Kunstwettbewerb als Preview zu erleben. (Foto: Heiko Stahl)

http://www.blauenacht.nuernberg.de