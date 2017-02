Broilers: Schlechte Zeiten brauchen (k)einen Beat!?

Die Düsseldorfer Band, geht nach ihrem letzten goldveredelten Nummer 1-Album »Noir« und einer Tour durch die gewaltigsten Arenen des Landes und über die Bühnen der größten Festivals Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit Hunderttausenden erneut in die Offensive. Nicht auf Nummer sicher! Die Sounds sind zum großen Teil härter geworden, die Texte beißen noch klarer und kompromissloser gegen gesellschaftliche Missstände wie Intoleranz, Prekariatisierung oder Rechtsradikalismus! Daneben liefert die Band aber ebenso intime Augenblicke in zwischenmenschlich-menschliche Beziehungsmomente, leise und intensiv. Und so ist das neue Album der Band ein Statement geworden für all jene, die beim Musikhören auch ohne vorgefertigte Kategorien und Stereotypen klarkommen. »(sic!)« ist gleichzeitig Reminiszenz an die Vorbilder, Verbeugung vor den Innovatoren, »Status Quo« und Zukunfts-Musik: Oder wie Sammy Amara, Sänger, Texter und Komponist der Düsseldorfer sagt: »Unser neues Album ist eine Broilers-Best-Of geworden — mit Liedern, die bisher noch nicht geschrieben wurden, die bisher noch keiner kennt!«

Broilers: Live am 06.04. 2017 in der Arena Nürnberger Versicherung

Foto: Robert Eickelpoth