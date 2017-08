Bruckners 3. Symphonie beim Ebracher Musiksommer

An keiner anderen Symphonie hat Anton Bruckner so lange gefeilt wie an seiner Dritten. In der beeindruckenden Abteikirche des ehemaligen Zisterzienserklosters Ebrach erklingt das klanggewaltige Werk am Sonntag, den 17. September um 17 Uhr mit dem Festivalorchester des Ebracher Musiksommers, der Philharmonie Festiva unter der Leitung von Gerd Schaller. Der Bayerische Rundfunk – Studio Franken ist Kooperationspartner.

Kloster Ebrach liegt malerisch im Herzen des Steigerwaldes, umgeben von mächtigen Buchenwäldern. In dieser einzigartigen Idylle hat sich seit 27 Jahren der Ebracher Musiksommer etabliert, der mittlerweile längst kein Geheimtipp mehr ist, sondern weit über die Grenzen Frankens großes Ansehen genießt. Der in der Ebracher Kathedrale aufgenommene Bruckner-Zyklus erhielt internationale Anerkennung und wurde u.a. von der Bruckner Gesellschaft von Amerika ausgezeichnet. Ebrach ist mittlerweile zur Pilgerstätte für Bruckner-Freunde aus aller Welt geworden.

