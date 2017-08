Bücherbus Nürnberg: Neu in Ziegelstein und nun freitags in Röthenbach

Die Fahrbibliothek Nürnberg fährt ab Donnerstag, 31. August 2017, eine neue Haltestelle in Ziegelstein an. Der Bücherbus der Stadtbibliothek hält alle 14 Tage donnerstags in den ungeraden Kalenderwochen von 13.30 bis 16 Uhr an der VAG-Wendeschleife beim Fritz-Munkert-Platz. Er versorgt die Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils mit Romanen und Sachliteratur für Kinder und Erwachsene, Comics, Hör- und Musik-CDs, Zeitschriften, DVDs und Informationen.

Das Haltestellendatum des Bücherbusses in Röthenbach wird nach der Sommerpause aus arbeitsorganisatorischen Gründen von Donnerstag auf Freitag verlegt. Am Freitag, 1. September 2017, fährt der Bücherbus die Haltestelle an der Dombühler Straße (gegenüber dem Altenpflegeheims) erstmals an diesem Wochentag an. Die Standzeit von 13.30 bis 16 Uhr bleibt erhalten.

Weitere Informationen zur Fahrbibliothek stehen im Internet unter https://www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/fahrbibliothek.html.