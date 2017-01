Bürgerbeteiligung zum Cramer-Klett-Park Nürnberg

Bürgerinnen und Bürger können mitbestimmen, wie der Cramer-Klett-Park in Zukunft aussehen soll. Die östlich der Altstadt gelegene Grünanlage aus den 1960er Jahren wird voraussichtlich im nächsten Jahr erneuert. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) lädt Interessierte dazu ein, sich am Planungsprozess aktiv zu beteiligen. Vier Termine zwischen Januar und Mai 2017 sollen einen intensiven Dialog über die Eckpunkte der Umgestaltung ermöglichen.

Foto: Der in den 1960er Jahren entstandene Cramer-Klett-Park wurde von den Anwohnerinnen und Anwohnern gerne als Erholungs- und Spiel-Raum genutzt. Das Bild ist im Mai 1966 entstanden.

(Quelle: Stadt Nürnberg, Presse- und Informationsamt)

