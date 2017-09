Burg Rabenstein im September

Im Naturparadies Burg Rabenstein finden im September zwei Höhlenkonzerte statt: Am 8.9. heißt es » Didge & Drums « mit Didgeriloop (aus Regensburg) und am 22.9. » Blues, Rock & Oldies« mit Good Times Tonight (aus Kaiserslautern).

Das Konzert-Highlight in der Burg Rabenstein entführt am 21.9. bei »Rhythm & Soul« in die Welt von Blues & Soul mit dem Ausnahmepianisten und Entertainer Martin Schmitt aus München.

Desweiteren finden im großen Renaissance-Saal unterhaltsame Dinnershows statt: Murder Mystery Dinner mit » Da Vinci Tod« am 15.9. und Dinner meets Magic mit »Nicht von dieser Welt«.

Kulinarische Highlights bieten die beliebten Wildschwein-Grillbuffets am 1.9. und 21.9.

Öffnungszeiten: Do. 12-22 Uhr, Fr. 10-22 Uhr, Sa.10-22 Uhr, So. 10-19 Uhr.

Anfahrt: Burg Rabenstein liegt in Ahorntal in der Fränkischen Schweiz zwischen Behringersmühle und Bayreuth.

www.burg-rabenstein.de