Burg Rabenstein – Kunst, Kultur und Kulinarik

Die rund 800 Jahre alte Burg Rabenstein und die prächtige Sophienhöhle sind auch im Winter ein attraktives Ausflugsziel. Im Dezember: »Weihnachtslieder A cappella« mit dem Ensemble Gregorianika (11.12., 15 Uhr), Krimi-, Magic- und Gruseldinner (2.12., 8.12., 9.12.), »Feurige Abende« mit feurigen Speisen, Feuershow vor der Burg und Feuerzangenbowle (13.12., 22.12.), Wildschwein-Grillbuffets (10.12., 16.12., 19.12.) und Höhlenevents mit dem »Sophie at Night«-Erlebnis in der Sophienhöhle und anschließendem Adventsmenü in der Burg Rabenstein (6.12., 15.12., 20.12.). Am späten Nachmittag des 2. Weihnachtstages fällt der Startschuss mit Glühwein und anschließender Fackelwanderung vom Burgtor zur Sophienhöhle. Die Teilnehmer erleben die Sophienhöhle faszinierend ausgeleuchtet und erfüllt von Musik und kehren dann in die weihnachtlich geschmückte Burg, zum delikaten 3-Gänge-Burgmenü zurück (nochmals am 1.1.). Am 28.12. und 4.1. wird zum Wildschwein-Grillbuffet mit einem ganzen Wildschwein vom Spieß in die Rittersäle der Burg geladen. Unterhaltung vom Feinsten zu einem 4-Gänge-Menü ist während des Murder Mystery Dinners »Herr Ober, die Leiche bitte« am 29.12. und bei Murder for Fun am 6.1. angesagt.

Burg Rabenstein, 95491 Ahorntal,

Infos und Karten: Tel.: 09202/970-044-0 und www.burg-rabenstein.de