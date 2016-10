Busfahrer & Poet / »Paterson« von Jim Jarmusch

Die 23 wird in Robert Anton Wilsons und Robert Sheas Romanreihe »Illuminatus« als Zahl des Unglücks und der Illuminaten bezeichnet. Jim Jarmusch hat seinen Helden in einen Bus der Linie 23 gesetzt. Der heißt Paterson (Adam Driver), ist Busfahrer und lebt in Paterson, New Jersey. Ein Stoiker, der Tag für Tag mit seiner Lunchbox zum Depot schlendert und seine Kollegen begrüßt. Dann fährt er los und belauscht die Fahrgäste. Wenn seine Schicht zu Ende ist, läuft er nach Hause und bestaunt, was seine Gattin Laura (Golshifteh Farahani) diesmal für Klamotten mit schwarzen und weißen Kringeln bemalt hat. Dann folgt noch ein Feierabendbier in der Stammkneipe. An Paterson ist nichts Außergewöhnliches. Trotzdem gelingt es Jim Jarmusch, dass man den Durchschnittstypen schnell interessant findet.

»Paterson«; USA 2016; Regie: Jim Jarmusch; Darsteller: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Trevor Parham