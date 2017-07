CD DES MONATS: Mando Diao:»Good Times«

Okay, die Band ist absolut nicht »im Arsch«! Reset, Neubeginn, nach etwas undurchsichtiger Bandgeschichte und fragwürdigen Auftritten, seltsamen Interviewgebaren und der Trennung der singenden »Brüderseelen«, hat Mando Diao seine alte Haut abgestreift und ist neu entstanden. Das inzwischen achte Album klingt so frisch, als hätten alle viel Spaß gehabt bei der Aufnahmesession. Als Band neuerfunden, haben alle Musiker kongenial am Songwriting mitgewirkt, wodurch die Nummern teilweise wie immer, also wie gute Songs, klingen, anderseits finden sich neue Ideen und Momente, bodenständig-rootslastig. Die Bluesaugenblicke sind hörbar, daneben wie gewohnt die Elemente vom funky Dancefloor zu später Stunde, und, wie immer: Viel rotziger Rock mit Punkattitude! So kann es weitergehen!

