CD DES MONATS / Mick Flannery: I Own You

Tolles Album, stilistisch zwischen Tom Waits und den Southern Gothics von 16 Horsepower angesiedelt. Dabei staamt Mick Flannery aus Irland, wobei er eher mit Trollen, Zwergen und Orks einen trinken geht, als sich um Elfen, Feen oder Einhörner zu scheren! Die beiden Vorgängeralben »Red To Blue« und »By The Rule« waren irische Chartstürmer, das neue Meisterwerk im Geiste von Glen Hansard oder James Vincent McMorrow wird nahtlos daran anknüpfen können, vielleicht geht sogar noch etwas mehr. Mehr gehen wird zweifelsohne in punkto Whisky und Gin, denn eine derartige Musik dürstet nach adäquatem Erfrischungsgetränken. Johnny Cash hätte seine Freude an diesem Sound, Tom Waits, wie gesagt, hat ihn, denn solche Inbrunst, mit der hier über Liebesleid gesungen wird, hört man auch in der Moderne nicht oft. Darüber hinaus schmort Mick aber nicht nur in seinem Saft aus Leid und Pein, nein, er offeriert hier auch diverse sozialkritische Songs in allerbester Protestsongschreibermanier, gepaart mit brüchigen Beats und unheimlichen Sounds.

