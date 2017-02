CD DES MONATS: Philip Poisel – Mein Amerika

Dem Sänger, Songwriter und Komponist Philipp Poisel aus Ludwigsburg gelang 2012 mit dem Live-Album »Projekt Seerosenteich« ein Meisterwerk, das zu Recht Platz Eins der deutschen Charts belegte. Darauf interpretierte er 19 seiner Lieder (u.a. »Wo fängt dein Himmel an«) neu mit Streicherquartett- und Klavierbegleitung. Der Pop-Melancholiker, dessen Heimat seit 2008 das Grönemeyer-Label Grönland ist, hatte erfolgreich mit Bandbesetzung gearbeitet und setzt dies auf seinem neuen Studioalbum »Mein Amerika« fort. Aufgenommen in Nashville/USA, dreht sich das Album um Poisels USA-Wahrnehmung aus Kindheitstagen. Und dennoch, man höre nur den Opener »Erkläre Mir die Liebe«, ist sein Amerika mit seinen zwölf Stücken sofort als Philip Poisel-Album erkennbar. Wieder in Zusammenarbeit mit Produzent Frank Pilsl entstanden diese einfühlsamen Sehnsuchts-Lieder, stimmungsvoll in Szene gesetzt mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Piano. Schöne Momentaufnahmen, die Poisel in Höchstform zeigen und Lust auf die große Tournee ab März 2017 machen.

