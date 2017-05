CD DES MONATS: Tami Neilson: Don`t Be Afraid

Aus dem Herzen Neuseelands dringt diese fantastische Frauenstimme zu uns nach Europa durch: Blues, Soul und ganz viel Rockabilly-Rock! Die Sängerin kommt optisch und stimmlich wie eine dunkle Schwester von Imelda May um die Ecke. Und eine böse Tina Turner kann konstatiert werden, die an der Bar etliche Soundcocktails, Mixturen aus Blues und Rock-A-Billy, hinunterkippt. In der Begleitband von Tami findet sich noch dazu mit Gitarrist und Multiinstrumentalist Delany Davidson einer, dessen eigene Platten hier im plärrer schon mehrfach großes Lob erhalten haben – wegen deren Nähe zu Tom Waits oder Richard Hawley. Und ganz zum Schluss ein Anspieltipp: »Lonely«, ein Song des Vaters, klingt wie eine moderne, melancholische Reminiszenz an Patsy Cline. Reicht das nicht völlig?

