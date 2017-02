CD »Stimmen Bayerns«: »Himmel & Hölle«

»Auch sonst gibt es viel Arbeit!«, schimpft Karl Valentin in seiner erhitzten »Übertragung aus der Hölle«. Der große Gustl Weisshappel räsoniert zeitgemäß korrekt über »Teufel und Teufelinnen«, während Berserker Hans Söllner eigentlich viel lieber in den Himmel will. Luise Kinseher liest aus der »Landschaft« des Josef Anton Heinrich Ruederer, dem Mitbegründer des legendären Kabaretts » Die Elf Scharfrichter«. Und Quersänger Ringsgwandl beschwört den als Solist »Schwarzen Mann«, die starke Sängerin Gudrun Mittermeier meditiert in sanftem Bayrisch über das Unsterbliche in »Soulsurvivor«, und die prächtige Maria Peschek erzählt in »Heiligheilig« davon, wie man die Zeit im Fegefeuer verkürzt. Die Chaostruppe »Um a Fünferl a Durchanand« mit Johanna Bittenbinder inszeniert die Ludwig Thoma-Variation »Die Münchnerin im Himmel« als Hörfilm, und zum Schluss hören wir den ominösen Bub aus Niederbayern mit einer hinreißenden Geschichte im niederbairischen O-Ton. Das alles und noch mehr auf dieser stimmungsvollen, vielstimmigen Stimmen-CD. Halleluja?

Die CD ist bei Trikont erschienen