Chinas Ränder – 4. Chinesisches Filmfestival

Das 4. Chinesische Filmfestival des Konfuzius-Instituts Nürnberg-Erlangen hat das Motto »Chinas Ränder«. Damit sind weniger geo-grafische Orte gemeint, sondern nationale Minderheiten Chinas mit ihren Besonderheiten und ihrer Identitätsfindung. Der Kontrast zwi-schen den Riesenstädten und den sehr unterschiedlichen Regionen mit jeweils ureigenen, alten, auch religiösen Traditionen könnte kaum größer sein. Filme von Angehörigen dieser ethnischen Gruppen und solche von Regisseuren der Mehrheitsbevölkerung der Han-Chine-sen werden gezeigt. Zu Gast im »Casablanca« ist am 17. November um 18.30 Uhr der mehrfach preisgekrönte Regisseur Pema Tseden, dessen Film »Tharlo« (siehe Foto) 2015 bei den Internationalen Film-festspielen von Venedig gezeigt wurde. Am 20.11. um 20:00 Uhr kommt die Regisseurin Wu Na mit ihrem Film »Song and moon«. An vier Tagen laufen im Casablanca und in den Manhattan-Kinos in Erlangen jeweils elf herausragende Spiel- und Dokumentarfilme.

Zeitraum: 17. – 20.11.2016

Infos: www.konfuzius-institut.de