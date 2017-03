Claudia Koreck singt für Kinder!

»Kinderplatte« heißt schlicht das jüngste Opus der Gesangsrakete aus Traunstein am Chiemsee. Claudia Koreck ist ja selbst zweifache Mutter, und da sie oft unterwegs ist, dachte sie wohl, es wäre eine gute Idee, den Kindern daheim wenigstens ihre Stimme zu hinterlassen. So schrieb und komponierte sie ein Dutzend Geschichten und Lieder für ein junges Zielpublikum. Und sie singt und spricht in klar verständlichem Hochdeutsch! Zudem sind die Geschichten über das »Stinktier Rudi und seine Freunde«, »Glitschi, die Nacktschnecke« oder auch über die stepptanzende »Kakerlake Karla« wie kleine Hörspiele inszeniert. Das ist alles ganz unaufgeregt gestaltet und lebt von sanften musikalischen Tönen sowie der Stimme von Claudia Koreck, die mit Sicherheit Ruhe ins Kinderzimmer bringt!

Claudia Koreck: »Kinderplatte«, Universal Music