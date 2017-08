Comedia Mundi: »Babettes Fest« 26. August bis 16. September

Frei nach einer Erzählung von Tania Blixen. Die Köchin Babette flieht im 19. Jahrhundert vor Unruhen aus Frankreich. Sie war an dem Aufstand 1871 der Pariser Kommune beteiligt und findet Asyl in einem kleinen Dorf im hohen Norden Norwegens. Die puritanische, lutherische Dorfgemeinschaft wird durch Glauben, Liebe und Entsagung zusammengehalten. Die beiden Töchter des verstorbenen Dorfprobst nehmen sie auf und geben ihr eine Stelle als Köchin. Verbunden durch einen Opernsänger, der in jungen Jahren eine der Schwestern verehrte, aber abgewiesen wurde, versorgt Babette den Haushalt der beiden. Nach einem überraschenden Lotteriegewinn der Französin bittet sie die Schwestern zum Jahrestag des Dorfprobsts kochen zu dürfen. Französische Hochkultur prallt auf die verhärmten Dorfbewohner. Ohne die Kunst der Küche zu verstehen, bricht durch die Sinnlichkeit des Festmahls der Damm der Verbitterung und Askese, der seit Längerem die Einzelnen voneinander trennt. Ein unerklärlicher Zauber vereint für einen Abend die zerstrittenen Dorfbewohner.

26.8. 20 Uhr Theaterzelt auf der Wöhrder Wiese Nürnberg

www.comoedia-mundi.de