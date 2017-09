COMOEDIA MUNDI mit BABETTES FEST bis 16. September in Nürnberg

Im Rahmen der Sommertournee von Bayerns einzigem Zelttheater stehen vom 26. August bis zum 16. September mit Theaterzelt und Wagen insgesamt 50 Tonnen Ausrüstung auf über 100 Rädern auf der Wöhrder Wiese im Herzen der Stadt.

Gespielt wird die neuen Produktion Babettes Fest frei nach einer Erzählung von Tania Blixen. Die Köchin Babette flieht im 19. Jahrhundert vor Unruhen aus Frankreich. Sie war an dem Aufstand 1871 der Pariser Kommune beteiligt und findet Asyl in einem kleinen Dorf im hohen Norden Norwegens. Die puritanische, lutherische Dorfgemeinschaft wird durch Glauben, Liebe und Entsagung zusammengehalten. Die beiden Töchter des verstorbenen Dorfprobst nehmen sie auf und geben ihr eine Stelle als Köchin. Verbunden durch einen Opernsänger, der in jungen Jahren eine der Schwestern verehrte, aber abgewiesen wurde, versorgt Babette den Haushalt der beiden. Nach einem überraschenden Lotteriegewinn der Französin bittet sie die Schwestern, zum Jahrestag des Dorfprobsts kochen zu dürfen. Französische Hochkultur prallt auf die verhärmten Dorfbewohner. Ohne die Kunst der Küche zu verstehen, bricht durch die Sinnlichkeit des Festmahls der Damm der Verbitterung und Askese, der seit Längerem die Einzelnen voneinander trennt. Ein unerklärlicher Zauber vereint für einen Abend die zerstrittenen Dorfbewohner. Als die Schwestern sich nach dem Essen von Babette verabschieden, in der Annahme, sie gehe nun mit ihrem Geld zurück nach Paris, erklärt diese, sie habe ihr Vermögen für das Fest ausgegeben und bleibe hier. Vor ihrer Flucht war sie Küchenchefin in einem der nobelsten Restaurants von Paris.

Flucht und Asyl, Kunst und ihre Wirkung, das Fremde als Geschenk – und mehr stecken in dieser Geschichte. Ganz nebenbei geht es passend zum Lutherjahr 2017 um den Konflikt protestantischer Zurückhaltung und sinnlicher Ausschweifung.

Und es ist eine Geschichte über starke Frauen, gespielt von Loes Snijders, Christina Woike und neu im Ensemble, Katja Schanz! Mit dabei ist ebenfalls Fabian Schwarz. Regie führt Maximilian Berger, die Entwicklung leitet Loes Snijders. Die norwegischen Kostüme stammen aus der Hand von K-MI (Camille Schwarz). Die französischen Kostüme stammen, wie sollte es anders sein, in den französischen Werkstätten von Joelle Clerc. Bühnebild und Requistenbau fand in den Trautskirchener Werkstätten durch Fabian Schwarz statt, die Bemalungen kommen von der gebürtige Polin Maja Rumswinkel. Klangkunst und Sound kommen von Robert Stephan, Fürth.

Kartenvorverkauf vor Ort im einmaligen Ambiente von Caféwagen und Theaterzelt. www.comoedia-mundi.de