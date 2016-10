Das »California Common«

Neues Bier aus der Veldensteiner Bierwerkstatt

Ab Anfang Oktober gibt es mit dem »California Common« aus der »Veldensteiner Bierwerkstatt« wieder eine Sonderedition für die Bierliebhaber.

»Quite common« war das Bier während des »Gold-Rush« im späten 19. Jahrhundert in Kalifornien. Dort galt es als traditionelle amerikanische Biersorte. Heutzutage ist es selbst in den USA eine Rarität und in Europa nahezu unbekannt. Die Besonderheit des Bieres ist die im Brauerfachjargon genannte »warme Gärführung«, die bei höheren Temperaturen stattfindet. Zudem erfolgt die Gärung mit einer besonderen amerikanischen Ale Hefe. Das fruchtige Aroma entsteht schließlich durch den Einsatz diverser Spezialmalze in Verbindung mit einer ausgefeilten Kombination an fränkischen und amerikanischen Aroma-Hopfensorten. Diese exklusiven Hopfen kommen durch die sogenannte »Kalthopfung« besonders zur Geltung. Mit den Bieren der »Veldensteiner Bierwerkstatt« zeigt die Brauerfamilie Laus, dass sie mit ihrer Privatbrauerei den Spannungsbogen zwischen Innovation und Tradition perfekt beherrscht. Also dann Prost! Weitere Infos: www.veldensteiner.de