In Riegsee/Oberbayern findet dieses Jahr vom 21. bis zum 23. July mit dem Raut-Oak-Festival ein echtes Underground-Raw-Blues-Music-Event statt. Die Veranstaltung ist so fein besetzt und atmet so stark den Geist des Underground, dass der plärrer seinen Lesern einfach dieses Festival abseits des großen Musikflusses vorstellen muss. Inzwischen ist das ambitionierte Projekt auf ein ganzes Wochenende ausgewachsen und bietet neben erstklassigem Ambiente ebenso erstklassige Musik aus dem Kochtopf des Deep Blues:

Das Raut-Oak-Festival, Am Weidenacker 1, 82418 Riegsee, 21.-23. Juli