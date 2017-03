Das sind die Preisträger des 22. Filmfestivals Türkei Deutschland

Künstler bauen Brücken über die Gräben, die die Politiker aufreißen: so das inoffizielle Motto dieses Festivals, das ohne Zwischenfälle verlief. Mit dem Film »Albüm« (Das Album, 2016, TR, FR, RO) hat Mehmet Can Mertoğlu den Preis als »Bester Spielfilm« gewonnen. Tolga Tekin erhielt für seine Rolle in dem Film »Rüzgarda Salınan Nilüfer« (Seerosen im Wind) den Preis »Bester Hauptdarsteller«, und Aslıhan Gürbüz erhielt für ihre Performance in dem Film »Kor« (Glut) den Preis als »Beste Hauptdarstellerin«. Den» Öngören Preis für Menschenrechte im Film« erhielt der Dokumentarfilm »Das Versprechen« (Regie: Marcus Vetter und Karin Steinberger) aus Deutschland. Das Publikum konnte ebenfalls mitbestimmen und hat sich mit großer Mehrheit für den Film »Rauf« von Barış Kaya, Soner Caner entschieden. Bester Kurzfilm 2017 wurde »Baka« von Arvid Klapper. Die Preise wurden am Samstag, 11. März, im Festsaal des Künstlerhauses überreicht. Unter den Gästen waren an diesem Abend die Schauspielerin Sibel Kekilli, die GRÜNE Claudia Roth und Meisterregisseur Edgar Reitz (»Heimat«), die auch bei der Preisverleihung aktiv waren.

Ähnliche Beiträge